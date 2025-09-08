Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が9月7日、自身のInstagramを更新。ロンドンを満喫するオフショットを投稿している。

若井は8月のInstagram投稿で、Oasisの再結成ツアー『Oasis Live ’25』のロンドン・ウェンブリー・スタジアム公演を観に行ったことを報告し、大きな話題となっていた。今回の投稿ではイギリス国旗の絵文字を載せ、ロンドンの街を散策するオフショットを公開。フレッドペリーのシャツを着た全身黒コーデの若井が、ロンドンバスを背景にして写るスナップを皮切りに、ロンドンの街を散策する姿が続き、最後はOasisのタオルを掲げてご満悦の表情を浮かべるなど、ロンドンで夏を満喫したことが伝わる写真を多数披露した。

コメント欄には「若井さんが推し活楽しんでて嬉しい～～～～～」「ゆっくり休めてよかった」など、ロンドンを楽しむ若井の姿に多くの反響が寄せられた。

（文＝本 手）