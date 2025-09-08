¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀé¿Ò¤¬¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×¤¢¤ó¤Ñ¤óÇÐÍ¥¥³¥ó¥ÓÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¤¡¡Á¡×
¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¤¡¤¡¡Á¡×¤ÈÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¿ó¤ÎÄï¡¦Ìø°æÀé¿Ò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂô¤Ï¡ÖTGC 2025 A/W¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ä¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤È¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¡¦¿ÉÅç·òÂÀÏº¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°áÁõ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤·¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¹Ë·¼±Ê¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀé¿ÒºÇ¹â¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¤¡¤¡¡Ý¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤Á´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó2¿ÍÁÈ¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀé¿Ò¤¬¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£