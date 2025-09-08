イングランドでロングスローが再脚光。代表チームを率いるドイツ人指揮官も興味津々「GKのロングキックも検討する」
イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、来年夏に開催される北中米ワールドカップで、ロングスローやロングボールの活用を求める方針を示した。英公共放送『BBC』が報じている。
トゥヘル体制のイングランドでは、W杯予選のここまでの４試合で、ロングボールの割合は４％。ユーロ2024での8.8％から減少している。
『BBC』によれば、近年のイングランドサッカーではロングスローが再び注目を集めており、「ロングスローが戻ってきた」と話したトゥヘル監督は、「ワールドカップに出れば、こうしたことが重要になる。ロングスローやゴールキーパーからのロングキックについても検討する」とのことだ。
52歳のドイツ人指揮官は、W杯出場が決まった後の強化策もイメージする。
「トレーニングですべてを詰め込むことはできないが、これらの要素が重要になるだろう。アシスタントコーチたちと、じっくり考え直す必要がある。これらのパターンはすべて復活した。クロスも、だ」
今後は、長いボールを多用する伝統的なイングランドらしいスタイルがより強調されるかもしれない。イングランドはW杯予選で４連勝し、２位セルビアに５ポイント差をつけて首位に立っている。次戦は火曜日にそのセルビアとアウェーで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
