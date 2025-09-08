【阪神優勝】「来年も優勝して欲しい。日本一にもなって欲しい」祝勝に湧いた歓喜の夜 関西各地で鳴り響いた虎党の雄叫び 神戸サウナではファンら約６０人がビールかけ
阪神タイガースのリーグ優勝の瞬間、大阪・ミナミには大勢の人が詰めかけ、歓喜に沸いていました。
「人生で生きて３回も優勝を見られるとは思ってもいませんでした」
「ばんざーい最高！来年も優勝してほしいです。日本一にもなってほしいです。巨人をこえてほしいです」
大阪駅前では優勝の号外が配られました。
「いっぱいあります。４社くらい集めました」
「めっちゃうれしいです。球児監督、ありがとうございます！」
「ライトスタンドの一番上からハッピーバースデートゥーユーとやってもらって。こんなあたたかい阪神ファン、いないですよ」
いっぽう神戸市内の温泉施設「神戸サウナ＆スパ」には、お風呂に入りながら観戦するファンの姿がありました。
「熱気やったら甲子園より負けていないですよ！」
そして施設内の特設会場では、缶ビール１０００本が用意され、集まった約６０人が一斉にビールをかけあいました。中にはこの光景を目の当たりにするために福岡県からやってきたという人もいました。
兵庫県尼崎市の居酒屋は、ファンのために店を貸切にして観戦に臨みました。御年８１歳の店主「尼のトラのおばちゃん」はど派手な衣裳で応援。優勝が決まるとくす玉を割って喜び、涙ぐみました。
（尼のトラのおばちゃん）「きのうの夜は寝られなかったけど、この優勝したことによってきょうはぐっすり寝たいと思っています。最高の日です」