◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)

オリオールズの菅野智之投手がドジャース戦に先発するも、右足に打球を受け4回途中で緊急降板。マンソリーノ暫定監督が菅野投手の状態についてコメントしました。

菅野投手は大谷翔平選手とメジャー初対戦。しかし第1打席に先頭打者ホームランを打たれると、3回の第2打席にも被弾。続くムーキー・ベッツ選手にもホームランを浴び、3本塁打で3点を失います。

さらに4回、キム・ヘソン選手の打球が菅野投手の右足つま先に直撃。菅野投手はその場で這いつくばるようにして痛がる様子を見せるとここで緊急降板となり、自ら歩いてマウンドを後にしました。

この試合で菅野投手は4回途中、被安打7、4失点の内容で、今季8敗目(10勝)を喫しました。

試合後、マンソリーノ暫定監督は菅野投手の負傷について「X線は問題なかった。次の数日間で彼の足の状態を見ながら対応を決めるよ。今のところは幸いにもレントゲンに問題はなかった」と説明。

さらに「つま先に当たったように見えたけど、ライナーを体に受けるのは痛いよ。彼の無事を願っているよ。どうなるかはわからないけど、彼はタフガイだから大丈夫だと思う」と菅野投手を励ましました。

また、大谷選手に打たれた2本のホームランについてマンソリーノ暫定監督は「あの2球は、1つは高めに外れた球を捉えてライトぎみのセンターに放り込まれた。投球自体はいい速球だったんだけどね。もう1つは内角のゾーンギリギリに入った球だったけど、似たような場所に放り込まれた。あれは大谷に脱帽だね」とコメント。菅野投手を上回った大谷選手に敬意を示しました。