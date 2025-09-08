韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）が、１２月に韓国歌謡界へのカムバックを予告した。

ＥＸＯの公式ＳＮＳは８日午前１時ごろ、１枚の画像と「ＤＥＣＥＭＢＥＲ，２０２５」というメッセージを公開。画像には２つの惑星が触れ合い、その部分だけが光り輝いている。そして、ＥＸＯの世界観「ＷＨＥＮ ＷＥ ＢＥＣＯＭＥ ＴＲＵＥ ＯＮＥ Ａ ＮＥＷ ＷＯＲＬＤ ＡＷＡＫＥＮＳ（私たちが真の一つになる時、新たな世界が目覚める）」と書かれている。

またこの日時は、皆既月食が見えるとされた時間帯であり、ＥＸＯの世界観に寄り添ったタイミングでのＳＮＳ投稿に、ファンの喜びはより大きいものとなった。

現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈによると、ＥＸＯの所属事務所・ＳＭエンターテインメントは「ＥＸＯは、現在韓国軍で代替服務中のセフンが復帰次第、グループとして精力的に活動を展開する予定」「ファンと多方面で会う計画だ」と伝えたという。

しかし、ＥＸＯの“完全体”としての活動には、不安要素が残っている。それは２０２３年にメンバーのチェン、ベクヒョン、シウミンがＳＭに対して専属契約解除を発表したことから端を発する。当時ＳＭは、グループ活動は変わらずマネジメントをすると伝えたが、その後、金銭的問題やタンパリング（交渉資格のない人物に対して、所属チームの合意なしに他チームが接触し、不法に交渉を行うこと）疑惑などが浮上し、ＳＭが３人に対して契約履行請求訴訟を提起。３人もＳＭ役員を告訴したことがメディアで報じられた。

これが影響してか、４月にＹｏｕＴｕｂｅで公開されたＥＸＯのデビュー１３周年記念のライブ配信には、スホ、チャニョル、Ｄ．Ｏ．、カイのみが出演。

法廷争いの結果が不透明な中、果たして１２月の音楽活動は全員そろった姿が見られるのか、音楽ファンの関心を集めている。