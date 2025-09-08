俳優の風間俊介（42）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ともにゲスト出演した俳優の勝村政信（62）が、風間にクレームを言う一幕があった。

勝村は「川平慈英と一緒にずっとサッカーやってたんですよ。僕、読売クラブのOBチームに入れてもらってて。慈英もOB、あいつはユースだったんですよ」と明かした。そして「ヴェルディが試合をするんで、芸能人チームと昔の読売クラブOBと試合をしてくれないかと言われて、メンバーを集めたんです」と説明し、風間も誘ったという。そして「味の素スタジアムでラモスさんとか、そうそうたるメンバーとやったんですよ」と明かした。

しかし、アップの時間になっても風間が来ず、電話をしたら、もう来ていて、駐車場の人と話し合っていると言われたという。風間は「その時に、『今日、何しにいらっしゃったんですか？』って言われたので、試合に出るんですという話をして。でも入れてもらえなかったんです」と振り返った。

勝村に電話をすると「選手だって言えば入れるようになってるから」と言われ、風間は「選手だ」と言ったが、全然入れてもらえなかったという。勝村から「どこにいるんだ」と言われ、風間は「今、日産スタジアムにいるんですけど」と答えたという。勝村は「僕らは味の素スタジアムなんですよ。間違えてスタジアム、全然違うところ行っちゃって。横浜ですからね、日産は。（味の素は）調布ですからね」と説明した。

するとMCのハライチ岩井勇気（39）が「警備員、意味分かんなかっただろうな」と言い、勝村が「本当にプロの試合があった日なんですよ」と明かした。風間は「Jリーグの試合があったんで、Jリーグの試合に出るって言い張ってる風間がそこにいたの」と打ち明けた。すると「マジで怖い」「だからまさに異端児」「痛めのファンが来ちゃったみたいな」などツッコミが入った。そして風間は「これは本当に、あの時の勝村さんをはじめ、関係各位の皆さま、本当に申し訳ございません」と謝罪。勝村「試合が終わってから来ましたから」と明かした。