日中韓7人組ガールズグループ、Kep1er（ケプラー）が“美スタイル”の秘訣（ひけつ）を語った。

7日、大阪・阪急うめだ本店の「Biople FES 2025 OSAKA」内で行われた「MUSE就任記念！Kep1er×ナチュリズムトークショー」に登壇。メンバーはミニスカートとブーツや、デニムなど、美しいスタイルが引き立つコーデに身を包んだ。

冒頭で、2022年9月7日の日本デビューからちょうど3周年ということに触れられると、ヒカルは「3周年！ お誕生日です！」とにっこり笑った。ユジンも「私たちはこの3年間走ってきました。あっという間でしたが、いつも見守って応援してくれているケプリアンの皆さんありがとうございます！ 3年間、私たちを愛してくれてうれしいです。これからも見守ってください。大好き！」と伝えた。サプライズでアイテムの入ったプレゼントが贈られると、ヒカルは「ありがとうございます！ 見ていいんですか！？」とその場で開封し「かわいい！」と目を輝かせていました。

イベントは、ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Biople（ビープル）」によるフェスで、Kep1erは、フェスに参加するインナーケアサプリメントブランド「naturism（ナチュリズム）」で初めてのミューズに選ばれた。内容にちなみ、「忙しくてもこれだけは欠かせない美容習慣」をメンバーが紹介する場面も。ヒュニンバヒエは「パーソナルトレーニングを週に2回受けています。運動は絶対に欠かさずやっていますね」と紹介した。ユジンは「ビタミンを飲んでいます。体力が大事だから」と内面からのケアをしていると説明。ヒカルは「どれだけ忙しくても足つぼスリッパを履いて出勤しています。痛みがクセになるんです（笑）」と笑顔を見せた。シャオティンは「外出するときは絶対にサンクリーム（日焼け止め）を塗ります。これがすごく重要なんです」と美白の秘訣を明かした。

音楽の話題では、8月に約9カ月ぶりのカムバックとなったミニアルバム「BUBBLE GUM（バブルガム）」に言及。ヒュニンバヒエは、収録された新曲「BUBBLE GUM」のコンセプトを「悪童、いたずらっ子ってイメージです。そのようなスタイルで帰ってきました。『すべてを飲み込んでやる！』って感じの曲になっています」と話した。シャオティンは座ったままできる振り付けを「ポイントはサビの部分。指と、パンッ！ って弾けるような表情がすごく大事です」とレクチャー。メンバーと来場者がともに踊って盛り上がり、チェヒョンは「かわいい！ ありがとうございます！」と声を弾ませた。

Kep1erは昨年5月から7人体制で活動。休養中のヨンウンはイベントを欠席した。