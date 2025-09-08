àÃÏÌ£¤ÊÀèÇÚáÉ÷´Ö½Ó²ð¤ÏËÜ¿Í¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤º¡Ä¡¡¡Ö¥È¥é»ô¤¤¤¿¤¤¡×ÇÉ¼ê¹¥¤Ãö¼íÁóÌï¤È¤Ï¿¿µÕ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê£´£²¡Ë¤¬£¸Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½Ð¿È¤À¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤àÃÏÌ£¤ÊÇÐÍ¥á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£·Ç¯¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î£³Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×¡£º£¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÍÙ¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£¹£¹Ç¯¡¢£Ô£Â£Ó¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¡Ö£³Ç¯£ÂÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ÎÂè£µ¥·¥ê¡¼¥º½Ð±é¤òµ¡¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÍÙ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£±£¹ºÐ¡¢£²£°ºÐ¤°¤é¤¤¡×¤Ç¡¢£²£±ºÐ¤´¤í¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏÌ£¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»°Ã«¡Ê¹¬´î¡Ë¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¤«¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ö¥ï¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£à¤³¤ì¤À¡ªá¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¡Ê¸½¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤Î¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ã¤¤¡¢É÷´Ö¤Ïà¥«¥Ã¥³°¤¤Ìò¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ËÍ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î»þÂå¡¢¤Þ¤¡¤ß¤ó¤ÊÈýÌÓºÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»þÂå·à¤Î¤ª»Å»ö¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÈýÌÓ¤âÄæ¤é¤Ê¤¤¡¢È±¤ÎÌÓ¤âÀ÷¤á¤Ê¤¤¡£¥Ô¥¢¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢»þÂå·à¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡Ê·ê¤ò¡Ë³«¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»Å»öÀè¤Ç¤ÎàÃÏÌ£¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Î¥Ð¥ß¥ê¡Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡Ë¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÎ©¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢¡ÖÉ÷´Ö¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸½¾ì¤ÇËÜ¿ÍÃµ¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤ê¡¢¼õÉÕ¤Ç¡ÖÉ÷´Ö½Ó²ð¤Î³Ú²°¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡Ö²¿ÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¼õÉÕ¾î¤Ï¤½¤ì¤¬É÷´Ö¤À¤ÈºÇ½éµ¤ÉÕ¤«¤º¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤Ï²¿»þ¤Ë¤ªÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¤ªµÙ¤ß¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡×¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤ÎÃö¼íÁóÌï¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÂåÂÇ½Ð±é¡£ÂçÀèÇÚ¡¦É÷´Ö¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢Ãö¼í¤Ï¡ÖÇÉ¼ê¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡£¡Ê¹âµé³°¼Ö¡Ë¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¥È¥é¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£