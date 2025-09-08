桃井かおり、前日の残り物使ったアイデア料理披露「華麗なる転身」「素晴らしい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の桃井かおりが7日、自身のInstagramを更新。前日の料理をリメイクした手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】桃井かおり「パリパリですね」と話題の残り物リメイク料理
桃井は「春巻き作りました。そう昨日のビーフン風があまりに美味！食べ残すのはあまりに残念！！っことで」（※原文ママ）と前日の料理を有効活用したアイデアを説明。きつね色に美しく揚がった手作り春巻きが並ぶ写真を「かおり飯」のハッシュタグとともに公開している。
この投稿に、ファンからは「なんて華麗なる転身」「素晴らしい」「アイデア料理」「美味しそう」「パリパリですね」「無駄なく使い切るのはさすが」「料理上手」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】桃井かおり「パリパリですね」と話題の残り物リメイク料理
◆桃井かおり、残り物リメイクの春巻きを公開
桃井は「春巻き作りました。そう昨日のビーフン風があまりに美味！食べ残すのはあまりに残念！！っことで」（※原文ママ）と前日の料理を有効活用したアイデアを説明。きつね色に美しく揚がった手作り春巻きが並ぶ写真を「かおり飯」のハッシュタグとともに公開している。
この投稿に、ファンからは「なんて華麗なる転身」「素晴らしい」「アイデア料理」「美味しそう」「パリパリですね」「無駄なく使い切るのはさすが」「料理上手」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】