Snow Man、5thアルバム「音故知新」リリース＆5大ドームツアー開催決定 コンセプトビデオも公開
【モデルプレス＝2025/09/08】Snow Manが、11月5日に5枚目のフルアルバム「音故知新（読み：オンコチシン）」を発売決定。あわせて、5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を開催することも発表された。
【写真】Snow Man新アルバム、スーツ姿で色気漂うコンセプト映像公開
同アルバムは、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。また、新ビジュアルと「音故知新」という言葉が持つ“時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオも公開された。
音源として、初回盤A・初回盤Bには新曲を含む全12曲収録、通常盤は新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録予定。さらに映像特典として、初回盤Aには新曲Aと「カリスマックス」のMusic Video／マルチアングル映像とメイキング映像Aを収録。初回盤Bには新曲Bとユニット楽曲のMusic Video、メイキング映像B、撮りおろし特典映像を収録予定となっている。
そして、5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」の開催も発表。2025年11月15日〜2026年1月18日までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行う。新アルバムの発売・5大ドームツアーとともに、Snow Manは5周年を走り抜ける。（modelpress編集部）
＜初回盤A＞
CD＋Blu−ray
CD＋DVD
ワンピースBOX＋デジパック仕様
動画A視聴シリアルナンバー封入
※DVD、 Blu−rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容】
新曲を含む全12曲収録（予定）
【Blu−ray／DVD収録内容】
新曲Aと「カリスマックス」のMusic Video／マルチアングル映像とメイキング映像A（予定）
＜初回盤B＞
CD＋Blu−ray
CD＋DVD
ワンピースBOX＋デジパック仕様
動画B視聴シリアルナンバー封入
※DVD、Blu−rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容】
新曲を含む全12曲収録（予定）
【Blu−ray／DVD収録内容】
新曲Bとユニット楽曲のMusic Video、メイキング映像B、撮りおろし特典映像（予定）
＜通常盤＞
CD Only
初回仕様：スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封⼊
【CD収録内容】
新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録（予定）
＜CD購入者特典＞
初回盤A：特典A
初回盤B：特典B
通常盤：特典C
【北海道】 大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）：11月15日（土）・11月16日（日）
【福岡】 みずほPayPayドーム福岡：12月5日（金）・12月6日（土）・12月7日（日）
【東京】 東京ドーム：12月23日（火）・12月24日（水）・12月25日（木）・12月26日（金）
【愛知】 バンテリンドーム ナゴヤ：1月4日（日）・1月5日（月）・1月6日（火）・1月7日（水）
【大阪】 京セラドーム大阪：1月15日（木）・1月16日（金）・1月17日（土）・1月18日（日）
【Not Sponsored 記事】
