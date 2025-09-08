藤井 風、エゴサしてしまうこと告白「正解が分からない」
【モデルプレス＝2025/09/08】歌手の藤井 風が、7日に放送されたテレビ朝日系音楽番組「EIGHT-JAM」（毎週日曜よる11時15分〜）に出演。エゴサーチについて語った。
5日に、全曲英語詞による3rdアルバム「Prema」をリリースした藤井は音楽についてトークを展開。日常の中で自身の音楽を聞くことは「ない」と語ったが、自身の名前をネットで検索するなど、エゴサーチはしてしまうようで「もうね〜やめたいんです…」とポツリ。意識してネットの声を見ないようにしており「最近結構辞められています、記録更新」と明かした。「スパッとやめた方がその分もっと有意義に時間過ごしたり、クリエイティブになれたりするのかなと思う」とエゴサーチをしないことへのポジティブな側面を語った一方で「そういう情報とか意見も必要なのかなって思っちゃうし、本当に正解が分からない」と率直な気持ちを告白した。（modelpress編集部）
◆藤井 風、エゴサーチは「やめたいんです」
