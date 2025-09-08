お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹さんが2025年9月7日にインスタグラムのストーリーズを更新。暴露系YouTuberのコレコレさんによる発言内容に言及したとみられる投稿があった。

「僕自身が発信発言していない場合は真実ではないかもって思って」

発端となったのは、コレコレさんが24年7月28日に行った配信。その中でコレコレさんは、稲田さんのインスタグラムアカウントが番組企画を装って不適切なDMを送信したことを指摘した。

これに対し、稲田さんは24年7月29日にXで「全く身に覚えがないし、企画を装って変な嘘ついてまであんな事はしません」と否定。その後、不正ログインの形跡があったとして警察に相談していることを明かしており、25年9月5日に乗っ取り犯が逮捕されたことが報じられていた。

報道を受け、コレコレさんは6日に行った配信の中で「謝罪はしています」と、LINEを通じて謝罪したことを明かしていた。

一方、稲田さんは7日にインスタグラムのストーリーズを更新し、「ラインで繋がってないし既読もつけておりません」とコレコレさんの発言を暗に否定するような記述を投稿。その上で、「僕の事で僕自身が発信発言していない場合は真実ではないかもって思っててください」と注意喚起した。また、ファンに向けて「わざわざコメントしに行かず、ずっとこっちに居なさい。包み込んであげるぜ？」とつづっていた。