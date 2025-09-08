テクニカルポイント ユーロドル、高止まり状態、１．１８００が上値ポイント テクニカルポイント ユーロドル、高止まり状態、１．１８００が上値ポイント

1.1791 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1736 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1716 現値

1.1675 10日移動平均

1.1667 一目均衡表・転換線

1.1666 21日移動平均

1.1644 一目均衡表・基準線

1.1601 一目均衡表・雲（上限）

1.1597 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1558 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1530 100日移動平均

1.1520 一目均衡表・雲（下限）

1.1069 200日移動平均



ユーロドルは高止まり状態。７月１日の１．１８２９レベルを直近高値として、８月初頭には１．１４台割れまで下落する場面があった。その後は再び買いが優勢となり１．１７台を回復した。ただ、一段の上昇は抑制されており、高値圏での保ち合い相場が続いている。ＲＳＩ（１４日）は５５．５と、中立水準からは離れず安定的に推移している。上値は再び１．１８台に乗せられるのかどうかがポイント。下値は一目均衡表の雲上限が１．１６０１に位置している。

