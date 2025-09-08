テクニカルポイント　ユーロドル、高止まり状態、１．１８００が上値ポイント

1.1791　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1736　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1716　現値
1.1675　10日移動平均
1.1667　一目均衡表・転換線
1.1666　21日移動平均
1.1644　一目均衡表・基準線
1.1601　一目均衡表・雲（上限）
1.1597　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1558　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1530　100日移動平均
1.1520　一目均衡表・雲（下限）
1.1069　200日移動平均

　ユーロドルは高止まり状態。７月１日の１．１８２９レベルを直近高値として、８月初頭には１．１４台割れまで下落する場面があった。その後は再び買いが優勢となり１．１７台を回復した。ただ、一段の上昇は抑制されており、高値圏での保ち合い相場が続いている。ＲＳＩ（１４日）は５５．５と、中立水準からは離れず安定的に推移している。上値は再び１．１８台に乗せられるのかどうかがポイント。下値は一目均衡表の雲上限が１．１６０１に位置している。