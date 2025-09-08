イチネンＨＤ、今期配当を3円増額修正

イチネンホールディングス <9619> [東証Ｐ] が9月8日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の35円→38円(前年同期は33円)に増額し、年間配当は73円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置付けており、業績に裏付けられた成果の配分を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。 2026年３月期の中間配当につきましては、当期の業績及び財務体質等を総合的に考慮し、直近の配当予想から１株当たり３円増配し38円（年間配当は73円）に修正することといたしました。

