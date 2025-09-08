鈴木奈々、“新しい家族”を紹介「めちゃくちゃ可愛い」「なんて言う名前を付けたのかなぁ〜」「なんてお利口さん」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。「新しい家族が増えました 保護犬です！」「大切に大切に幸せいっぱいに育てます」と報告し、“家族”として仲間入りしたトイプードルの写真を披露した。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」「なんてお利口さん」“新しい家族”の保護犬トイプードル
「昨日来たばっかりだけど、ご飯も沢山食べるし沢山寝るし元気いっぱいです とにかく性格が良いんです」と話し、白い毛並みとつぶらな瞳がかわいらしいトイプードルの写真を2枚アップ。
これで「うちには保護犬、保護猫合わせて5匹になりました」といい、「犬と猫みんな仲良しです」と自宅での様子も紹介した。
コメント欄には「えっーーー 悶絶級にかわゆい」「めちゃくちゃ可愛い」「なんてお利口さんのワンコだろう」「なんて言う名前を付けたのかなぁ〜」「なんて幸せな子なんだろう たくさんの愛を感じて生きて欲しい」など、さまざまな声が寄せられている。
