歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。
郷ひろみさんとの２ショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 倖田來未 】　郷ひろみさんのライブ堪能　「歌がほんっっとに　気持ち良すぎる歌声で」「あーーん　何やってもかっこよでした」


倖田來未さんは「NHKホールへ　Hiromi Go concert tour 2025　70YEARS a GO!へ行ってまいりました！」と綴ると、笑顔の２ショット写真をアップ。

続けて「な、な、な、70歳？！助けて」「時が止まっておりました。」「途中111曲目のシングルってお話があり、目が飛び出ました　どんだけー！！」と、綴りました。

そして「ひろみさんも踊りまくりですがお客様も本当に踊りまくりで、わたしも掛け声andたくさん踊りまして。」と、説明。

更に「とある撮影で今腹筋が筋肉痛なのですが、二の腕も筋肉痛確定です！笑　覚えたいーーっ！あのファンの皆さんの動き！！　また、行きたいー！！」と、記しました。
 


倖田來未さんは「そして、歌がほんっっとに　気持ち良すぎる歌声で。」と、投稿。

続けて「演出もそうですが、今までのアーティスト生活を堪能できる、今のひろみさんも昔のひろみさんも、本当に感じれるライブでした！」「あーーん　何やってもかっこよでした」と、記しました。
 


そして「ps　こひろみ　かわゆ　わたしも　こくみ　作ろかな」と、郷ひろみさんのぬいぐるみの画像を添えて綴っています。
 



この投稿にファンからは「70歳　やばっ本当にすごい人だ　郷ひろみさん漫画の主人公みたいな　人だなーっ　10年後どーなってるのー？　横のくぅちゃん　かわぃ❤すき」・「GOさんとーっても、素敵　なんですよ　來未ちゃんも素敵　こくみ　楽しみですね」・「大好きな2人❤推し2人❤最高〜❤❤」などの反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】