歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。

郷ひろみさんとの２ショットを公開しました。



【写真を見る】【 倖田來未 】 郷ひろみさんのライブ堪能 「歌がほんっっとに 気持ち良すぎる歌声で」「あーーん 何やってもかっこよでした」



倖田來未さんは「NHKホールへ Hiromi Go concert tour 2025 70YEARS a GO!へ行ってまいりました！」と綴ると、笑顔の２ショット写真をアップ。

続けて「な、な、な、70歳？！助けて」「時が止まっておりました。」「途中111曲目のシングルってお話があり、目が飛び出ました どんだけー！！」と、綴りました。





そして「ひろみさんも踊りまくりですがお客様も本当に踊りまくりで、わたしも掛け声andたくさん踊りまして。」と、説明。更に「とある撮影で今腹筋が筋肉痛なのですが、二の腕も筋肉痛確定です！笑 覚えたいーーっ！あのファンの皆さんの動き！！ また、行きたいー！！」と、記しました。



倖田來未さんは「そして、歌がほんっっとに 気持ち良すぎる歌声で。」と、投稿。



続けて「演出もそうですが、今までのアーティスト生活を堪能できる、今のひろみさんも昔のひろみさんも、本当に感じれるライブでした！」「あーーん 何やってもかっこよでした」と、記しました。





そして「ps こひろみ かわゆ わたしも こくみ 作ろかな」と、郷ひろみさんのぬいぐるみの画像を添えて綴っています。







この投稿にファンからは「70歳 やばっ本当にすごい人だ 郷ひろみさん漫画の主人公みたいな 人だなーっ 10年後どーなってるのー？ 横のくぅちゃん かわぃ❤すき」・「GOさんとーっても、素敵 なんですよ 來未ちゃんも素敵 こくみ 楽しみですね」・「大好きな2人❤推し2人❤最高〜❤❤」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】