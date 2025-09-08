毎週土曜日朝8時からABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットの生放送でお届けしている「朝だ！生です旅サラダ」。9月13日(土)の放送より、茺田崇裕(WEST.)が新しくレギュラーに加わることが決定した！

茺田は中継を担当。来週9月13日(土)は、ふるさと・兵庫県で体当たり中継に挑む！

アイドルとしての活動のみならず、バラエティやドラマ、ラジオ、CMまで幅広く活躍している茺田。周囲を和ませる笑顔と飾らない人柄、そして何事にも全力な姿勢が多くの人を魅了している。「旅サラダ」では全国津々浦々の中継先の人たちとふれあう中で、どのようなリポートを届けてくれるのだろうか？

番組として33年目の夏、新たに茺田崇裕をファミリーに迎え、フレッシュな風を取り入れる。今後の「旅サラダ」にもぜひご期待を！

©ABCテレビ

濱田崇裕 コメント

Q.番組オファーを聞いたときの心境は？

とても嬉しかったです。朝から楽しい事をたくさん経験させていただけそうで、今からワクワクしています！

Q.一番心に残っている旅の思い出は？

メンバー全員の撮影で行ったハワイです。またいつか、仕事で行った場所でメンバーとゆっくりできたら嬉しいですね。

Q.番組でいつか行ってみたい中継先は？

北海道で、海鮮丼やめちゃくちゃでかいカニを食べてみたいです！宮城でははらこ飯を食べてみたいし、秋田の稲庭うどんも魅力的！細いけどコシがあってツルツルしているうどん、いつか食べたいです。また、九州は有名なものはある程度食べたことがあるのですが、まだまだ知らないことがありそうなので、中継で行ってみたいですね！

Q.視聴者の皆様への意気込み・メッセージをお願いします

土曜日の朝から、視聴者の皆様が見ていて、そこに行きたくなるような、食べたくなるような現場をお届けできたらいいなと思っています。僕自身も「旅サラダ」を見ながら「行きたいなぁ」と独り言を言っているので(笑)、皆様をそんな気持ちにできたら嬉しいです。最初は不慣れでぎこちないかもしれませんが、毎回楽しい時間をお届けできるように精一杯頑張ります！

©ABCテレビ

▼茺田崇裕プロフィール

兵庫県出身。2014年4月23日にCDデビューした人気男性アイドルグループ「WEST.」のメンバーとして活動中 。映画やドラマ、舞台の話題作に多数出演し、ドラマ主演も務める。特技はアクロバットとマジック。その他にもゴルフ、スノボー、釣りなど多彩な趣味を持つ。ABCテレビ制作番組では「リア突WEST.レボリューション」にレギュラー出演中。

山下浩司プロデューサー コメント

旅サラダファミリーにWEST.茺田崇裕さんをお迎えします！旅番組らしく日本全国を飛び回り、中継先の方たちと触れ合い、美しい景色や旬を伝えていただきます。茺田さんと打合せでお会いした際に印象的だったのは礼儀正しさと笑顔、そして何より人と打ち解ける早さ！人懐っこさが素晴らしい！中継にぴったりな方です。これから各地で出会う方々ともすぐに仲良くなって、きっと楽しい中継を届けてくれるはずです。ぜひご期待ください！

【番組情報】

「朝だ！生です旅サラダ」

毎週土曜 あさ8：00～9：30生放送

ABCテレビ・テレビ朝日系列24局とRKC（高知）・YBS（山梨）・FBC（福井）で全国ネット放送中

★放送後にはTVerで配信