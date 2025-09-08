◇MLB マリナーズ18-2ブレーブス(日本時間8日、トゥルイスト・パーク)

マリナーズのカル・ローリー選手がメジャートップ独走となる53号を放ちました。

6回までに11点を奪ったチームは9回も2点を追加。なおも1アウト1、3塁の好機でカル・ローリー選手がロルディ・ムノズ投手の変化球をとらえ、センター方向への129メートルの特大3ラン。2試合連続の今季53本目のアーチを放ちました。

またシーズン途中にトレードで加入したユジニオ・スアレス選手は2本塁打をマークするなど、チームは2試合連続5本塁打以上を記録。20安打18得点で圧勝となりました。

これでブレーブスに2勝1敗でカード勝ち越し。地区首位アストロズとは2.5ゲーム差で、ワイルドカード争いは4位以下のチームに詰め寄られていましたが、勢いづける勝利となりました。

チームを引っ張る捕手のローリー選手は、今季すでに2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手が記録したキャッチャーにおけるシーズン最多48本塁打を超えて、1961年にミッキー・マントルさんが記録したスイッチヒッターとしてのシーズン最多54本塁打にはあと1本に迫りました。