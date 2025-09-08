俳優の風間俊介（42）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ともにゲスト出演した俳優の勝村政信（62）が、風間の給料明細について暴露した。

風間は「僕の中で昔、元アイドルとか言われるんですけど。アイドルって、ホントすごい努力の元、成り立ってるのを見てきたので、歌と踊りをパフォーマンスして、ライブやって人たちがアイドルなので、僕は全然、最初からやってないと思ってるし。勝村さんなんか、一度も思ったことないよって顔してくれてる」と、勝村と腕を取り合い並んだ。

すると勝村は「違います、違います。彼は出会った当時、バイト扱いだったんだよね。給料の明細に必ず最後に『ご協力ありがとうございました』って」と暴露した。

風間は「僕はずっと、要は研修生だったんで、そうですね」と説明。勝村が「CDデビューしなかったからね。（生田）斗真君と2人がそうだったんだよね」と明かした。

そして、歌や踊りの練習について風間は「最初の3年ぐらいですかね。だいたいお芝居ばかりやるようになったのが19、20歳ぐらいなので、20年ぐらいそっちなので。昔、部活の時、一生懸命やってたくらい」と明かし、笑いが起きた。