ストリーム<3071.T>が後場終盤になってマイナスに転じている。午後３時ごろに、２６年１月期の連結業績予想について、営業利益を３億９００万円から２億２０００万円（前期比１５．３％減）へ、最終利益を１億８５００万円から８７００万円（前期４００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



売上高は３１５億５０００万円から３１９億４０００万円（前期比５．４％増）へ上方修正したものの、貸倒引当金繰入額の計上や、設備や器具備品などの整理による減損損失を計上することなどが響く。



なお、同時に発表した７月中間期決算は、売上高１６２億９２００万円（前年同期比９．０％増）、営業利益６８００万円（同２０．１％増）、最終損益６００万円の赤字（前年同期３４００万円の黒字）だった。気候要因によるエアコンなどの季節商品やスマートフォンなどの販売が好調だった。



出所：MINKABU PRESS