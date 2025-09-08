女子ACLのGL組合せ抽選ポット分けが決定!! 日本からは日テレ・東京ベレーザが出場
アジアサッカー連盟(AFC)は8日、AFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)組合せ抽選会に用いるポット分けを発表した。日テレ・東京ベレーザはポット2に入った。
日テレ・東京ベレーザは昨季のWEリーグ女王として女子ACLに参加する。グループリーグは4チーム×3組制で、各組ごとの集中開催方式。前回女王の武漢江大が入る中国開催グループは11月17日から23日まで、ホーチミン・シティが入るベトナム開催グループは同13日から19日まで、ISPE WFCが入るミャンマー開催グループは同9日から15日までがGLの開催期間となる。各組上位2チームと3位のうち成績上位2チームの合計8チームが決勝トーナメントに進む。
GLの組合せ抽選会は今月11日に行われる。
以下、GL組合せ抽選会のポット分け
▽ホストポット
武漢江大(中国)
ホーチミン・シティ(ベトナム)
ISPE WFC(ミャンマー)
▽ポット1
メルボルン・シティ(オーストラリア)
水原FC(韓国)
▽ポット2
日テレ・東京ベレーザ(日本)
バム・カトゥーン(イラン)
▽ポット3
スタリオン・ラグナ(フィリピン)
イースト・ベンガル(インド)
ネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)
▽ポット4
ナサフ(ウズベキスタン)
ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)
