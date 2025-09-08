　アジアサッカー連盟(AFC)は8日、AFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)組合せ抽選会に用いるポット分けを発表した。日テレ・東京ベレーザはポット2に入った。

　日テレ・東京ベレーザは昨季のWEリーグ女王として女子ACLに参加する。グループリーグは4チーム×3組制で、各組ごとの集中開催方式。前回女王の武漢江大が入る中国開催グループは11月17日から23日まで、ホーチミン・シティが入るベトナム開催グループは同13日から19日まで、ISPE WFCが入るミャンマー開催グループは同9日から15日までがGLの開催期間となる。各組上位2チームと3位のうち成績上位2チームの合計8チームが決勝トーナメントに進む。

　GLの組合せ抽選会は今月11日に行われる。

　以下、GL組合せ抽選会のポット分け

▽ホストポット

武漢江大(中国)

ホーチミン・シティ(ベトナム)

ISPE WFC(ミャンマー)

▽ポット1

メルボルン・シティ(オーストラリア)

水原FC(韓国)

▽ポット2

日テレ・東京ベレーザ(日本)

バム・カトゥーン(イラン)

▽ポット3

スタリオン・ラグナ(フィリピン)

イースト・ベンガル(インド)

ネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)

▽ポット4

ナサフ(ウズベキスタン)

ライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)