デジタルプラス<3691.T>＝後場上げ幅拡大。正午ごろ、子会社デジタルフィンテックが運営する資金移動業対応「デジタルウォレット」が、新たにインターネット専用のＶｉｓａプリペイドカード「Ｖプリカギフト」と連携すると発表しており、これを好感した買いが流入している。Ｖプリカギフトは、ライフカード（東京都中央区）が発行するＶｉｓａプリペイド。受取先の拡大により、さまざまなＰＡＹサービスを横断的につなぐデジタルマネーのアグリゲーターとしての展開を本格化する。



ジンズホールディングス<3046.T>＝上値指向強め６連騰。４月２１日以来となる年初来高値を更新している。前週末５日の取引終了後に発表した８月度の月次売上状況（速報）で、国内アイウェアショップの既存店売上高が前年同月比１７．０％増となり、３１カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。猛暑が続いた影響により、季節要因に関連した需要が堅調に推移した。また、販促施策の効果もあり、来店や購買意欲を後押しした。なお、全店売上高は同２１．９％増だった。



Ｈｍｃｏｍｍ<265A.T>＝物色の矛先向かい急伸。前週末５日取引終了後、ＳＢＩ証券（東京都港区）とＡＩエージェントに関する共同研究を開始したと発表した。顧客からの問い合わせ対応や各種手続きの自動化に加え、将来的に高度なパーソナライズドサポートを実現することを目指す。これが材料視されている。



ディジタルメディアプロフェッショナル<3652.T>＝急動意。この日午前１０時ごろ、ＬＬＭ（大規模言語モデル）推論エンジンと、独自開発のビジョンＡＩ技術を融合させた行動認識ＡＩプラットフォーム「Ｖｉｓｉｏｎ－ＬＬＭ Ｉｎｓｉｇｈｔ」の本格的な顧客提供を開始したと発表した。これまでのＡＩでは判別が難しかった映像内の複雑な行動パターンを高精度に検知することができるという。これが材料視されている。



フォスター電機<6794.T>＝上値指向で５日続伸。同社の株価は４月７日の年初来安値９６２円を底に一貫した上値追い態勢にあり、特に４月末以降は２５日移動平均線を一度も下回ることなく４カ月以上にわたって強力な上昇トレンドを形成している。そうしたなか、前週末５日にアクティビストとして注目を浴びるアクシウム・キャピタルが同日付で大量保有報告書を提出。アクシウム・キャピタルのフォスター株式保有比率は６．８６％となり、５％を大幅に超過したことが判明した。保有目的は「純投資」としており、フォスターの株価に対する先高期待が膨らんでいる。



出所：MINKABU PRESS