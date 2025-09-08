Snow Man、5thアルバム『音故知新』リリース&5大ドームツアー決定。コンセプトビデオ公開
Snow Manが、11月5日(水)に5枚目のフルアルバム『音故知新』をリリースすることを発表した。
本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。
また、新ビジュアルと「音故知新」という言葉が持つ”時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオも公開された。
初回盤A・初回盤Bには新曲を含む全12曲を収録(予定)、通常盤は新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録(予定)。
さらに映像特典として、初回盤Aには新曲Aと「カリスマックス」のMusic Video／マルチアングル映像とメイキング映像Aを収録(予定)。初回盤Bには新曲Bとユニット楽曲のMusic Video、メイキング映像B、撮りおろし特典映像を収録(予定)となっている。
そして、5大ドームツアー＜Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON＞の開催も発表された。こちらは2025年11月15日(土)〜2026年1月18日(日)までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行なう。
■5th Album『音故知新』
2025.11.05 Release
https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021192
※9月8日(月)15:00以降順次予約受付開始
※CDショップにより予約受付開始日時が異なる場合がございます。詳細は各CDショップにお問い合わせください。
初回盤A
形態：
CD+Blu-ray（JWCD-25134/B）
CD+DVD（JWCD-25135/B）
価格：
\4,180(税込) \3,800(税抜)
ワンピースBOX+デジパック仕様
動画A視聴シリアルナンバー封入
※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容】
新曲を含む全12曲収録(予定)
【Blu-ray/DVD収録内容】
新曲Aと「カリスマックス」のMusic Video／マルチアングル映像とメイキング映像A（予定）
初回盤B
形態：
CD+Blu-ray（JWCD-25136/B）
CD+DVD（JWCD-25137/B）
価格：
\4,180(税込) \3,800(税抜)
ワンピースBOX+デジパック仕様
動画B視聴シリアルナンバー封入
※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容】
新曲を含む全12曲収録(予定)
【Blu-ray/DVD収録内容】
新曲Bとユニット楽曲のMusic Video、メイキング映像B、撮りおろし特典映像（予定）
通常盤
形態：
CD Only（JWCD-25138）
価格：
\3,300(税込) \3,000(税抜)
初回仕様：スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封⼊
【CD収録内容】
新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録(予定)
◇CD購入者特典
初回盤A (JWCD-25134/B、JWCD-25135/B)：特典A
初回盤B (JWCD-25136/B、JWCD-25137/B)：特典B
通常盤 (JWCD-25138）： 特典C
■＜Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON＞
2025年
11月15日(土)・11月16日(日) [北海道] 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)
12月5日(金)・12月6日(土)・12月7日(日) [福岡] みずほPayPayドーム福岡
12月23日(火)・12月24日(水)・12月25日(木)・12月26日(金) [東京] 東京ドーム
2025年
1月4日(日)・1月5日(月)・1月6日(火)・1月7日(水)[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ
1月15日(木)・1月16日(金)・1月17日(土)・1月18日(日)[大阪] 京セラドーム大阪
◆Snow ManオフィシャルTikTok