山今年デビュー25周年を迎えた山内惠介が、これまでに発表したオリジナル曲約150の楽曲の中から、ファン投票による上位30曲をセレクトしたベストアルバムをリリースする。

本投票企画には2万を超える投票数が集まった。ダントツの1位に輝いたのは、今年2月にリリースしたデビュー25周年記念曲「北の断崖」。2位には2019年にリリースし紅白歌合戦で歌唱した「さらせ冬の嵐」。3位は2024年にリリースし＜MUSIC AWARDS JAPAN 2025＞最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞を受賞した「紅の蝶」。4位は2020年リリース「残照」。5位は2024年作曲に村松崇継を迎え、山内惠介の新たな扉を開いた「こころ万華鏡」となった。そのほか、シングル表題曲だけではなくカップリング曲の「海、光る」「最後の嘘」「糸島富士」など数曲がランクインしている。

ベストアルバムには、さらにボーナストラックとして未発表曲「息子」を収録。親から子へ。不器用ながら年月を経ても変わらない愛情を温かく歌った楽曲を含めた全31曲2枚組の内容となる。

山内惠介は10月16日（木）札幌文化芸術劇場hitaruを皮切りに11月6 日(木）東京国際フォーラム・ホールAまで全国5か所6公演の五大都市コンサート2025を開催。年末に向けて引き続き精力的な活動を続けていく。

■デビュー25周年記念アルバム 『ファンが選んだベストアルバム2』

2025年10月15日発売

2枚組 ￥4,500（税込）VICL-66091 (DISC1)

01.北の断崖

02.さらせ冬の嵐

03.紅の蝶

04.残照

05.こころ万華鏡

06.スポットライト

07.釧路空港

08.海、光る

09.風蓮湖

10.古傷

11.流氷鳴き

12.誰に愛されても

13.唇スカーレット

14.恋する街角

15.最後の嘘 (DISC2)

16.糸島富士

17.冬枯れのヴィオラ

18.愛が信じられないなら

19.霧情

20.こころ雪化粧

21.海峡浪漫

22.あなたを愛で奪いたい

23.傘

24.恋の手本

25.ちょっと、せつないな

26.網走3番線ホーム

27.涙くれないか

28.イチカバチカ

29.あなたを想うたび涙が止まらない

30.好きで好きでたまらない

31.息子 ※ボーナストラック 音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて10月15日より配信

※対応ストリーミングサービス

＜オンデマンド型＞ Apple Music / YouTube Music / Amazon Music / LINE MUSIC / Spotify /AWA / Rakuten Music / KKBOX / うたパスオンデマンド / Deezer

＜ラジオ(プレイリスト)型＞ dヒッツ / うたパス / SMART USEN