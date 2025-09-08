今村証券、未定だった上期配当は5円減配

今村証券 <7175> [東証Ｓ] が9月8日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の上期配当を20円(前年同期は25円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、財務体質の強化と今後の事業展開の資金需要に備えるとともに、安定的な配当に配慮しつつ毎期の業績及び財務状況を総合的に勘案し、配当性向35％を目安として株主の皆さまへの利益還元を行います。また、中間配当及び期末配当の年２回配当を基本的な方針としております。2026年３月期の中間配当金につきましては、当社の業績が経済情勢及び市場環境の変動による影響を大きく受けることを鑑み保守的に見積もり、１株当たり20円とし、期末配当金において本基本方針に基づいた利益還元とする予定であります。

