8日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数939、値下がり銘柄数469と、値上がりが優勢だった。



個別ではジェイ・イー・ティ<6228>、トーイン<7923>、大和自動車交通<9082>、セイファート<9213>がストップ高。エイケン工業<7265>、助川電気工業<7711>、さいか屋<8254>、誠建設工業<8995>、スマートバリュー<9417>は一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ<1384>、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ<1435>、大本組<1793>、南海辰村建設<1850>、森組<1853>など159銘柄は年初来高値を更新。ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>、ナトコ<4627>、ビケンテクノ<9791>、エキサイトホールディングス<5571>、共和工業所<5971>は値上がり率上位に買われた。



一方、ａｂｃ<8783>がストップ安。ショーケース<3909>、クシム<2345>、夢みつけ隊<2673>、イメージ ワン<2667>、アピリッツ<4174>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

