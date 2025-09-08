日経平均8日大引け＝3日続伸、625円高の4万3643円 日経平均8日大引け＝3日続伸、625円高の4万3643円

8日の日経平均株価は前週末比625.06円（1.45％）高の4万3643.81円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1256、値下がりは287、変わらずは73と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を135.06円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が65.84円、ファストリ <9983>が55.91円、東エレク <8035>が36.47円、ＴＤＫ <6762>が24.31円と続いた。



マイナス寄与度は3.85円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、ディスコ <6146>が3.51円、キーエンス <6861>が2.7円、良品計画 <7453>が2.57円、ＳＭＣ <6273>が1.86円と並んだ。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位はその他製品で、以下、不動産業、非鉄金属、医薬品、機械、電気機器と続いた。



株探ニュース

