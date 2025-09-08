　8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　132690　　　31.3　　　 32620
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 28734　　　56.4　　　　8262
３. <1360> 日経ベア２　　　 15223　　　18.7　　　 202.6
４. <1579> 日経ブル２　　　 14953　　　61.3　　　 351.2
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14611　　　14.5　　　 38680
６. <1321> 野村日経平均　　 11623　　　36.4　　　 45010
７. <1540> 純金信託　　　　　6652　　　19.3　　　 16100
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　5888　　 135.9　　　　 333
９. <1306> 野村東証指数　　　3542　　　 8.6　　　3262.0
10. <1330> 上場日経平均　　　3283　　　88.5　　　 45050
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2754　　　48.7　　　 50190
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　2726　　　46.9　　　 44850
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2325　　　20.2　　　 601.9
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2054　　　18.9　　　　4509
15. <1358> 上場日経２倍　　　1486　　 103.6　　　 61450
16. <1615> 野村東証銀行　　　1299　　 153.7　　　 451.8
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　1292　　　87.2　　　113900
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1281　　　26.5　　　　1108
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1197　　　66.5　　　 48960
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1174　　 -17.6　　　　2163
21. <1542> 純銀信託　　　　　1138　　 162.2　　　 17965
22. <1489> 日経高配５０　　　1089　　　-2.5　　　　2625
23. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1074　　 597.4　　　　1956
24. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1060　　　71.8　　　 27690
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1026　　 -54.9　　　2053.0
26. <1571> 日経インバ　　　　1021　　　83.0　　　　 491
27. <314A> ｉＳゴールド　　　1015　　 131.7　　　 252.4
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　 817　　　46.7　　　 45110
29. <2644> ＧＸ半導日株　　　 800　　　18.3　　　　1873
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 794　　 -26.1　　　 673.3
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 746　　　90.3　　　　2993
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 739　　 -41.3　　　 692.7
33. <1328> 野村金連動　　　　 731　　 132.1　　　 12735
34. <1398> ＳＭＤリート　　　 727　　 -40.0　　　1941.5
35. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 711　　　29.3　　　　 208
36. <1356> ＴＰＸベア２　　　 643　　　 1.7　　　 211.1
37. <1580> 日経ベア　　　　　 640　　　49.9　　　1306.5
38. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 634　　　54.6　　　　1102
39. <1545> 野村ナスＨ無　　　 600　　 -53.5　　　 35430
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 564　　 -34.6　　　 53980
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 560　　 109.7　　　 46420
42. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 559　　 -64.2　　　 321.2
43. <1308> 上場東証指数　　　 455　　　-1.9　　　　3224
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 449　　　41.2　　　 23340
45. <1541> 純プラ信託　　　　 448　　　28.7　　　　6101
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 422　　 -15.6　　　　1969
47. <1699> 野村原油　　　　　 411　　 141.8　　　 385.2
48. <2244> ＧＸＵテック　　　 390　　 -15.4　　　　2723
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 321　　　69.8　　　　1477
50. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 318　　 -41.7　　　3288.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース