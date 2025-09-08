ETF売買代金ランキング＝8日大引け
8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 132690 31.3 32620
２. <1357> 日経Ｄインバ 28734 56.4 8262
３. <1360> 日経ベア２ 15223 18.7 202.6
４. <1579> 日経ブル２ 14953 61.3 351.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 14611 14.5 38680
６. <1321> 野村日経平均 11623 36.4 45010
７. <1540> 純金信託 6652 19.3 16100
８. <1459> 楽天Ｗベア 5888 135.9 333
９. <1306> 野村東証指数 3542 8.6 3262.0
10. <1330> 上場日経平均 3283 88.5 45050
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2754 48.7 50190
12. <1320> ｉＦ日経年１ 2726 46.9 44850
13. <1568> ＴＰＸブル 2325 20.2 601.9
14. <1329> ｉＳ日経 2054 18.9 4509
15. <1358> 上場日経２倍 1486 103.6 61450
16. <1615> 野村東証銀行 1299 153.7 451.8
17. <2036> 金先物Ｗブル 1292 87.2 113900
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1281 26.5 1108
19. <1326> ＳＰＤＲ 1197 66.5 48960
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1174 -17.6 2163
21. <1542> 純銀信託 1138 162.2 17965
22. <1489> 日経高配５０ 1089 -2.5 2625
23. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1074 597.4 1956
24. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1060 71.8 27690
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1026 -54.9 2053.0
26. <1571> 日経インバ 1021 83.0 491
27. <314A> ｉＳゴールド 1015 131.7 252.4
28. <1346> ＭＸ２２５ 817 46.7 45110
29. <2644> ＧＸ半導日株 800 18.3 1873
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 794 -26.1 673.3
31. <1671> ＷＴＩ原油 746 90.3 2993
32. <1655> ｉＳ米国株 739 -41.3 692.7
33. <1328> 野村金連動 731 132.1 12735
34. <1398> ＳＭＤリート 727 -40.0 1941.5
35. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 711 29.3 208
36. <1356> ＴＰＸベア２ 643 1.7 211.1
37. <1580> 日経ベア 640 49.9 1306.5
38. <2865> ＧＸＮカバコ 634 54.6 1102
39. <1545> 野村ナスＨ無 600 -53.5 35430
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 564 -34.6 53980
41. <1367> ｉＦＴＰＷブ 560 109.7 46420
42. <1475> ｉＳＴＰＸ 559 -64.2 321.2
43. <1308> 上場東証指数 455 -1.9 3224
44. <2559> ＭＸ全世界株 449 41.2 23340
45. <1541> 純プラ信託 448 28.7 6101
46. <1476> ｉＳＪリート 422 -15.6 1969
47. <1699> 野村原油 411 141.8 385.2
48. <2244> ＧＸＵテック 390 -15.4 2723
49. <2038> 原油先Ｗブル 321 69.8 1477
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 318 -41.7 3288.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース