8日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数362、値下がり銘柄数204と、値上がりが優勢だった。



個別では情報戦略テクノロジー<155A>、コンヴァノ<6574>、関通<9326>がストップ高。Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジンジブ<142A>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>など25銘柄は年初来高値を更新。インティメート・マージャー<7072>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、リップス<373A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ<3695>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>が年初来安値を更新。Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>、イメージ情報開発<3803>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、窪田製薬ホールディングス<4596>、ジィ・シィ企画<4073>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

