ETF売買動向＝8日大引け、全銘柄の合計売買代金2886億円 ETF売買動向＝8日大引け、全銘柄の合計売買代金2886億円

8日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比30.8％増の2886億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.6％増の2399億円だった。



個別ではＡＩ セレクトメガトレンド日本株（ネットリターン） <162A> 、ＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> 、ｉシェアーズ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資 ＥＴＦ <1483> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ <2524> など84銘柄が新高値。日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など14銘柄が新安値をつけた。



日経平均株価が625円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1326億9000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1029億7000万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が287億3400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が152億2300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が149億5300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が146億1100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が116億2300万円の売買代金となった。



