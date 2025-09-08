9月7日放送の『シューイチ』（日本テレビ系）で、モノマネ芸人のキンタロー。が、人気アーティスト「Ado」の顔モノマネを禁断の初披露。オンエア後、その写真を自身のXにも投稿したのだが、これが物議を醸している。

「この日、キンタロー。さんは、憧れのモノマネ芸人・コロッケさんと“新キャラ探し”の旅に出かけました。まず2人は顔の表現力をアップさせるため、表情筋に特化したサロンでレッスン。その後、300以上のウィッグからお気に入りを試着したり、1万点を超える古着から自分に合った衣装を選びながら、新ネタを考えていました」（芸能記者）

こうした試行錯誤の末、2人は新たなモノマネキャラを開発。コロッケが初公開したのは「BTS（防弾少年団）」ならぬ「PTS」のメンバー。金髪のウィッグとカタコトの日本語で登場し、ヒット曲『ダイナマイト』ならぬ『サムゲタン』をオリジナル替え歌で披露した。

「そしてキンタロー。さんがこの日初めて作ったのが、Adoの顔モノマネだったのです。『本邦初公開！2026年ついに顔出しをしたAdo』という触れ込みで登場した彼女は、赤いロングウィッグに黒の太いアイライナー、紫色の衣装という派手な姿で登場。鼻ピアスや口ピアスをしているようなメイクもしていました。さらに『うっせぇわ』のメロディに合わせて、おそらく自らの体験を歌詞に込めた、自虐的なオリジナルソングを披露。『♪ちっちゃな頃から顔デカい』『タライのような顔のサイズ はぁ？うっせぇうっせぇうっせぇわ』などと、激しい動きと共に熱唱したのです」（同前）

しかしX上では、この斬新すぎるモノマネに批判が噴出。

《下品 弄り方に愛がない》

《キンタローのAdoの解像度低すぎて、、、服が全然違う》

《キンタローのアドのモノマネ バカにしすぎじゃね？》

《モノマネする相手に対して敬意が感じられないから普通に不快》

など“失礼すぎる”という反発を招いてしまった。芸能関係者は今回のキンタロー。のネタ選びについてこう語る。

「Adoさんはデビュー以来、一度も顔を出さず、イメージイラストで自分を表現するスタイルを貫いてきました。ライブでもシルエットのみのパフォーマンスで知られています。つまり、キンタロー。さんのモノマネはまさに“勝手なイメージ”でしかない。そこでファンは歌声だけで勝負しているAdoさんを茶化したと感じ取り、敬意に欠けていると思ったのでしょう。

さらにVTR明けのスタジオでは、司会の中山秀征さんが、キンタロー。さんと2015年に結婚した夫が『シューイチ』のディレクターであることを明かす場面もありました。ご主人もちゃっかり顔出しで登場していましたが、今回のように批判を呼ぶネタについては、テレビマンとして事前にアドバイスできなかったのかという疑問も湧きますね」（芸能関係者）

キンタロー。はXの投稿で「まじめに見ないでください」と注意書きを添えていたが、Adoファンは複雑な心境になったようだ。