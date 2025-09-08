Vリーグ女子 2025-26シーズン新体制まとめ【9月8日更新】

◆最終更新日：2025年9月8日

2024ー25シーズンからSVリーグが誕生し、Vリーグも新たな装いでスタート。初年度となったシーズンを終えた。

各チームがシーズンの開幕に向けて準備を進めている中で、チームが掲げるスローガンや、シーズンを通してチームをけん引していく主将などが続々と発表されている。この記事では、チームごとの新体制についてを紹介していく。

アルテミス北海道

監督：青島賢司

主将：未発表

副将：未発表

スローガン：「Reborn to Win」（勝つのための再生）

リガーレ仙台

監督：田中千代美

主将：未発表

副将：未発表

スローガン：「心繋（しんらい）」

東京サンビームズ

監督：

主将：森田英莉（L)

副将：未発表

スローガン：

信州ブリリアントアリーズ

監督：成田郁久美

主将：高野夏輝（OH)

副将：佐藤未羽（L）

スローガン：「Beyond now-今を超えていけ-」

JAぎふリオレーナ

監督：川口太一

主将：加藤萌（L)

副将：未発表

スローガン：「cocreate new history」

ブレス浜松

監督：濱田義弘

主将：坂口莉乃（S）

副将：早川京美（OH)

スローガン：

ヴィアティン三重

監督：西田誠

主将：喜多あゆみ（L）

副将：長田詩夏（S）

スローガン：

倉敷アブレイズ

監督：

主将：未発表

副将：未発表

スローガン：

広島オイラーズ

監督：

主将：伴千尋（L)

副将：松山妃菜（OP）

スローガン：「Get it done!!!」

カノアラウレアーズ福岡

監督：高松卓矢

主将：阿羅田安莉（L)

副将：宮地佳乃（MB)

スローガン：

フォレストリーヴズ熊本

監督：

主将：未発表

副将：未発表

スローガン：

福岡GIRASOL

監督：

主将：未発表

副将：未発表

スローガン：