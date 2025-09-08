紫外線＆乾燥でア傷んだ夏髪に。潤いとツヤを取り戻す【優秀ヘアケアイテム】３選
強い紫外線やエアコンによる乾燥、汗や摩擦など、夏は髪にとってダメージ要因がいっぱい。気づかないうちにパサつきやゴワつきが進み、“老け見え”に直結することもあります。そこで今回は、夏に酷使した髪をいたわりながら、潤いとツヤをしっかりチャージできる【優秀ヘアケアイテム】おすすめ３点を紹介します。
マルチに使える！スカルプケアもできる高コスパブラシ
まず注目したいのが、人気雑誌でも話題になったSHOBIDOの「スプリング フィット ブラシ」。普段のブラッシングはもちろん、濡れた髪やドライヤーブローにも使える万能ブラシです。
▲SHOBIDO「スプリング フィット ブラシ」 \1,320（税込）
裏側のスプリング構造が頭の形にフィットし、心地よいマッサージ感を与えながらスカルプケアも同時に叶います。ドライヤーの風が通りやすく、髪が長い人でも乾かしやすい設計で、絡んだ髪もスッとほどけ、指通りの良いサラサラ髪へ導いてくれるのが魅力。さらに水洗い可能で清潔に保てるのも嬉しいポイントです。
潤い不足に◎“美容液級”の洗い流さないトリートメント
乾燥で髪が広がりやすい、まとまりにくいなどの悩みを抱える人にはTHE ANSWERのアウトバストリートメント「EX ケア＆コートオイル」がおすすめ。まるで美容液のようなとろみテクスチャーで、髪の内側からしっとりうるおいをチャージします。
▲THE ANSWER「EX ケア＆コートオイル」 80ml \1,540（税込）
使い方は簡単。タオルドライ後、２〜３プッシュを手に取り、髪の内側からなじませて全体に広げてドライヤーを根元からしっかり当てると、しっとり柔らかな仕上がりに。脂質にアプローチする成分が配合されているので、毛先までツヤやかにまとまります。アウトバスケアに迷ったら、まず取り入れてみたい１本です。
スタイリングもヘアケアも叶える！香り豊かな万能オイル
最後に紹介するのは、モノークの「オイル」。乾燥しやすい毛先を守りながら、自然な束感と潤いをプラスできるスタイリング兼ケアオイルです。
▲モノーク「オイル」 60ml \3,740（税込）
ベタつきにくく軽やかな質感で、ショートからロングまで髪質を選ばず使える万能さが魅力。毛先にサッと馴染ませるだけで広がりを抑え、しっとりツヤのあるスタイリングが完成します。香りはビターでスパイシーなシトラスから、落ち着いたウッディへと移ろう大人仕様。ケアをしながら気分もリフレッシュできるのがポイントです。何もしたくない日でも、これを毛先にひと塗りするだけで“乾燥ガード＋スタイリング”が一気に叶います。
夏に受けた髪のダメージを放置すると、秋冬の乾燥シーズンには一気に“老け見え”が進行してしまうことも。今回紹介した３アイテムは、いずれも毎日のケアに無理なく取り入れられる実力派ばかり。スカルプから毛先までトータルにケアして、うるおいとツヤを取り戻した“フレッシュな美髪”で新しい季節を迎えてくださいね。＜text＆photo：Chami＞