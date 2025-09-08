弱ってるときこそ本音がわかる！男性が本命女性にだけ見せる「甘え方」
普段は頼りがいのある男性でも、体調を崩したときは素が出やすいもの。そんなときに見せる行動の中には、「本命女性だからこそ」出てしまう甘え方があります。弱っているときこそ、彼の本音を見極めるチャンスかもしれません。
普段言わないような弱音を吐く
「今日はちょっとしんどい」「何もしたくない…」――元気なときなら言わないような言葉をあなたにだけ漏らす。これはあなたが安心して心を開ける存在だからこそです。体調を崩した男性は、本命女性にしか見せない“素の弱さ”を思わず出してしまいます。
連絡の仕方が極端になる
体調を崩した時、「声聞きたい」と連絡が増える男性もいれば、「休むね」と一言だけ送ってしばらく既読が止まる男性もいます。どちらも、あなたが「無理にカッコつけなくてもいい相手」だからこそ見せる行動。本命だから安心して自然体でいられるのでしょう。
さりげなく助けを求める
「薬ってどれ飲めばいいかな？」「スープ飲みたいな…」など、ちょっとしたことを頼ってくるのも本命サインの１つ。遠回しなお願いに見えても、それは「頼れるのはあなただけ」という気持ちの表れです。
男性は体調不良のときにこそ、隠していた素顔や本音が出やすいもの。弱音や甘えをあなただけに見せてくれるなら、それは本命女性として信頼されている証拠なので、そんな時こそ彼の気持ちに応えてあげてくださいね。
