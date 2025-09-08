日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら豪華キャスト勢ぞろいのポスター解禁 初回は10.12
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤル・ファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の初回放送日が10月12日に決定。本作のポスタービジュアルが解禁。
【写真】大手税理士法人に勤める税理士・栗須栄治を演じる妻夫木聡
早見和真の同名小説を実写化する本作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。
ポスタービジュアルは、妻夫木演じる栗須が馬に寄り添い、共に駆け抜けていこうとする決意ある眼差しの画と、競馬関係者が夢見る重賞レースで勝者だけが行うことのできる口取り式（勝った馬と騎手、その関係者が一緒にウイナーズ・サークルで行う記念撮影）をイメージした画を表現したもの。ドラマの軸となる家族や仲間たちとの絆、そして、人間と競走馬の壮大なストーリーを予見させるポスタービジュアルとなっている。
また、本作品を動画配信サービス「U‐NEXT」と「Netflix」で国内配信することが決定「Netflix」では国内で配信後、順次世界各国での配信が決定している。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて10月12日より毎週日曜21時放送。
