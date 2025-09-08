新ドラマ「マイ・ユース」のPRのため、チョン・ウヒはソン・ジュンギ（39）とともに、俳優・ユ・ヨンソク（41）のYouTubeチャンネル「週末ヨンソク劇」にゲスト出演。自身の食事スタイルに関する興味深いエピソードを公開した。



【写真】楽しそうなオーラ全開！仲よさそうな３人

ユ・ヨンソクは「以前あるゲストから、チョン・ウヒに関する情報を聞いた」と言うと、チョン・ウヒは「何の情報？ 聞けば分かるかな。とりあえず聞いてみよう」と緊張を高めた。そして「見た目に反して、かなり大食いだと聞いた」と明かすと、情報提供者が女優のハン・ジウンであることを突き止めた。



その後、食事スタイルについて詳しく尋ねられると「大食いYouTuberのように食べるというわけではない」と説明。「食事する時、周りから小食だと思われる。私は会話しながらもよく食べる。話してるから、食べている感覚がない」と、自身の食事スタイルを明かした。



この話を聞いたユ・ヨンソクは「どうやって話しながら食べ続けるの？」と疑問をぶつけると、チョン・ウヒは、「あまり噛まない。とにかくたくさん食べるし、ずっと食べ続ける」と答えた。



また、飲食店を営む兄の店に行くと「俳優仲間と一緒に行って、一度座ったら6～7時間ずっと食べてる」「スタッフさんたちから『芸能人なのに、こんなに長時間いるなんて』と驚かれた」と付け加え、一同を笑わせた。



（よろず～ニュース特約・moca）