てのひらサイズのもっちりパン！モントワール「てのひらごぱんシリーズ」3品

写真拡大 (全5枚)

モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。

 

モントワール「てのひらごぱんシリーズ」3品

 

 

内容量　　　：45g

賞味期間　　：90日

販売エリア　：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：195円(税込)

 

モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。

 

てのひらごぱん　塩チーズ味

 

 

ほのかな塩味とチーズを効かせた塩チーズ味。

濃すぎない味付けで、手の止まらないおいしさです。

もちっと食感で噛むほど生地の甘味が広がります。

てのひらごぱん　トマトバジル味

 

 

バジルを生地に練り込みふんわりトマトとバジルが香るトマトバジル味です。

もちっと食感で、バジルの爽やかな香りが食欲をそそります。

てのひらごぱん　コーンポタージュ味

 

 

やさしい味付けのコーンポタージュ味。

コーンの甘味がホッとするおいしさです。

もちっと食感で、スープと一緒に食べるのもおすすめです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post てのひらサイズのもっちりパン！モントワール「てのひらごぱんシリーズ」3品 appeared first on Dtimes.