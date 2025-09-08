てのひらサイズのもっちりパン！モントワール「てのひらごぱんシリーズ」3品
モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。
モントワール「てのひらごぱんシリーズ」3品
内容量 ：45g
賞味期間 ：90日
販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど
希望小売価格：195円(税込)
てのひらごぱん 塩チーズ味
ほのかな塩味とチーズを効かせた塩チーズ味。
濃すぎない味付けで、手の止まらないおいしさです。
もちっと食感で噛むほど生地の甘味が広がります。
てのひらごぱん トマトバジル味
バジルを生地に練り込みふんわりトマトとバジルが香るトマトバジル味です。
もちっと食感で、バジルの爽やかな香りが食欲をそそります。
てのひらごぱん コーンポタージュ味
やさしい味付けのコーンポタージュ味。
コーンの甘味がホッとするおいしさです。
もちっと食感で、スープと一緒に食べるのもおすすめです。
