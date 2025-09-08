¡ÖÌÀÆ¶¡Á¹°Âç4Ëü5000¥¦¥©¥ó¡×ÆüËÜ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¡Ä¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÃÑ¡×
´Ú¹ñ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÌÀÆ¶¡Ê¥ß¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤«¤é¹°Âç¡Ê¥Û¥ó¥Ç¡Ë¤Þ¤Ç¾è¼Ö¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ËÄÌ¾ï¤Î4ÇÜ¤â¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÎÁ¶â¤òÀÁµá¤·¡¢ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎTBS NEWS DIG¤Ï4Æü¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¹Ô°Ù¤Î»öÎã¤òÊó¤¸¤¿¡£
ÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼èºàÈÉ¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤òÁõ¤¤ÌÀÆ¶¤«¤é¹°Âç¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¹°Âç¤Þ¤Ç4Ëü5000¥¦¥©¥ó¤À¡£½ÂÂÚ¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¤È¹ð¤²¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤òºîÆ°¤µ¤»¤º¤ËÁö¹Ô¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡Ö1¿Í1Ëü±ß¤òÊ§¤¨¤Ð¥«¥¸¥Î¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö´¿³Ú³¹¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤âµá¤á¤¿¡£
¹°Âç¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¡ÖÎÁ¶â¤Ï4Ëü5000¥¦¥©¥ó¤À¤¬¡¢¸½¶â¤Ê¤é4Ëü¥¦¥©¥ó¤Ë¤Þ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£ÌÀÆ¶¤«¤é¹°Âç¤Þ¤Ç¤ÎÌó10¥¥í¤Îµ÷Î¥¤ÎÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Ï1Ëü2000¥¦¥©¥óÁ°¸å¤À¡£¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¤½¤Î4ÇÜ¤òÀÁµá¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾èµÒ¤¬ÎÎ¼ý½ñ¤òµá¤á¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£¼èºàÈÉ¤¬»£±ÆÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²áÂçÀÁµá¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤¦¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¡ÖµÒ¤òÌÀÆ¶¤Ç1»þ´Ö¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼èºàÈÉ¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¥á¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈ³¶â¤ÏÊ§¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
TBS¤Ï¡Ö¥½¥¦¥ë»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÈï³²¤¬Â¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÀÆ¶¡¢¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¡¢ÍüÂÙ±¡¡Ê¥¤¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ê¤É´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤À¡£¥½¥¦¥ë»Ô¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ï¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ëË½µó¡×¡Ö¹ñ¤ÎÃÑ¤À¡×¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼»ñ³Ê¤ò±Êµ×¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢È³¶â¤ò180ÇÜ¤Ë¡ª¡×¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï°ìÈ¯¤ÇÌÈµö¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢±Êµ×Ää»ß¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¡ÖÌÀÆ¶¤Ç1»þ´ÖÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î»ö¾ð¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥â¥é¥ë¤ò·ç¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤À¡×¡Ö¸å¿Ê¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£