企画財政部が来年1月から財政経済部（財経部）と企画予算処（予算処）に分離される。李明博（イ・ミョンバク）政権が効率性などを理由に2008年に財経部と予算処を企画財政部（企財部）に統合して以来17年ぶりだ。

与党「共に民主党」と政府、大統領室は7日、高位政府・与党協議会でこうした政府組織改編案を確定した。これによると、経済副首相は財経部長官が兼任する。首相室傘下に新設される予算処は予算編成と財政政策・管理を担当する。予算処は予算編成のほか、中長期国家発展戦略の樹立などを担当する。

今回の組織改編案の骨子は、肥大した企財部の組織を分割して政策の効率性を高めるという趣旨だ。李在明（イ・ジェミョン）大統領と与党議員らはその間、企財部の権限が過度に大きいと指摘してきた。李大統領も候補当時「企財部が経済企画をしながら一方で財政をコントロールしているという指摘が多い」と話していた。

予算と政策機能が分離し、慎重論も出ている。各種経済政策には予算が伴う。しかし部処が2つに分離されて仕切りが生じる場合、経済政策を立てて調整するのに困難が伴うからだ。予算を基盤に各部処の意見を調整してきた経済副首相のコントロールタワーの役割が弱まる可能性もある。

国会立法調査処も7月の報告書で「過去の予算処−財経部体制では予算権の後押しがない財経部の政策調整機能が低下したという指摘があった」と分析した。

李在明政権の拡張財政基調がさらに強まる可能性もある。企財部が分離されたのは、洪楠基（ホン・ナムギ）元経済副首相らが民主党の拡張財政政策に何度もブレーキをかけながら浮上した以前からの問題のためだ。今回の改編案で予算処が首相室の傘下に移れば、大統領と与党の拡張財政基調にブレーキをかけるのが難しくなるという意見も出ている。

金融組織の改編は金融関連の政府部処が2つから4つになり、屋上屋を架すという批判が出ている。漢城大のキム・サンボン経済学教授は「金融産業の重要性が高まっているが、金融委などを分離して政策の専門性が弱まることが懸念される」とし「民間金融機関の立場でも官僚支配金融がさらに強まると懸念するしかない状況」と話した。

一方、従来の産業通商資源部のエネルギー政策機能は環境部に移し、気候エネルギー環境部が新設された。エネルギー政策が産業政策から分離されたのは1993年以来32年ぶり。政府は炭素中立政策を加速させるという構想だ。ただ、規制中心の環境部が投資など支援が重要なエネルギー政策を総括する場合、政策基調に背くという指摘もある。産業界が直ちに難色を示した。電力網拡充、再生可能エネルギー投資など大規模なプロジェクトが環境規制と衝突して事業にブレーキがかかりかねないからだ。また、石炭・LNG（液化天然ガス）産業に対する規制が増え、再生可能エネルギー拡大に舵を切る場合、電力購買費用の上昇につながるという懸念もある。匿名を求めた財界関係者は「電力の需給が重要な人工知能（AI）・半導体など先端産業が直撃弾を受けないか心配だ」と話した。