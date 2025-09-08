『北極星』チョン・ジヒョン＆カン・ドンウォン、それぞれの視点で描く2本のキャラクター予告解禁
韓国俳優チョン・ジヒョンとカン・ドンウォンが共演する韓国オリジナルドラマシリーズ『北極星』が、9月10日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される（初回は3話一挙配信、以降は毎週水曜に2話ずつ公開、全9話）。配信開始に先駆け、ムンジュとサンホそれぞれに焦点を当てた2本のキャラクター予告映像が公開された。2人の視点から描かれることで、交差する運命がより鮮明に浮かび上がってくる。
【動画】『北極星』胸キュン必至のキャラクター予告
本作は、『青い海の伝説』『星から来たあなた』『猟奇的な彼女』などで知られる国民的女優チョン・ジヒョンと、『ベイビー・ブローカー』（是枝裕和監督）などに出演するカン・ドンウォンが共演する、スペクタクル・ロマンス。韓国の女性大統領候補と“秘密”を抱える脱北者という孤独なふたりが、立場を超えてひかれ合う“許されぬ愛”、そして南北朝鮮に迫る脅威に翻ろうされる運命を描く。
大統領候補の妻で元外交官のムンジュ（チョン・ジヒョン）は、集会で射殺された夫の遺志を継ぎ、自らが大統領候補として出馬を決意。夫の死の真相を追うなかで命を狙われるようになり、脱北者の男サンホ（カン・ドンウォン）をボディガードとして雇う。次第に心を通わせていくふたりだったが、サンホはある“秘密”を抱えており、南北朝鮮の平和さえも揺るがす脅威に翻ろうされていく――。
解禁となったキャラクター予告のムンジュ編では、夫を亡くした深い悲しみの中で、国家規模の陰謀に巻き込まれていく様子が描かれる。命を狙われ続けるムンジュの傍らには常にサンホが寄り添い、「彼が命を賭けるなら、私もやり遂げる」というせりふからは、見えない脅威に立ち向かう決意がにじみ出る。
サンホ編では、過去を背負った男がムンジュとの出会いを通じて変わっていく姿が描かれる。「俺が危険だと思うなら、ついてくるべきじゃなかった」「私は決して信じない」と、互いに強い言葉をぶつけ合いながらも、危険な状況を共に乗り越えることで徐々にひかれ合っていく2人の関係が垣間見える。見つめ合い、寄り添うカン・ドンウォンの繊細な芝居は“胸キュン必至”だ。
あわせて、2人のツーショットを収めた場面写真4枚も解禁。予告編でも印象的だった“新幹線内での爆破シーン”を切り取った写真では、並んで座るムンジュとサンホが互いの手を重ね合わせ、目を見つめ合う姿が捉えられている。また、不安げなムンジュの背にサンホがそっと手を添える場面や、互いに別の方向を向きながらも視線が交差するシーンなど、“禁断の恋”を予感させるような印象的なカットが並んでいる。
本作は、『青い海の伝説』『星から来たあなた』『猟奇的な彼女』などで知られる国民的女優チョン・ジヒョンと、『ベイビー・ブローカー』（是枝裕和監督）などに出演するカン・ドンウォンが共演する、スペクタクル・ロマンス。韓国の女性大統領候補と“秘密”を抱える脱北者という孤独なふたりが、立場を超えてひかれ合う“許されぬ愛”、そして南北朝鮮に迫る脅威に翻ろうされる運命を描く。
大統領候補の妻で元外交官のムンジュ（チョン・ジヒョン）は、集会で射殺された夫の遺志を継ぎ、自らが大統領候補として出馬を決意。夫の死の真相を追うなかで命を狙われるようになり、脱北者の男サンホ（カン・ドンウォン）をボディガードとして雇う。次第に心を通わせていくふたりだったが、サンホはある“秘密”を抱えており、南北朝鮮の平和さえも揺るがす脅威に翻ろうされていく――。
解禁となったキャラクター予告のムンジュ編では、夫を亡くした深い悲しみの中で、国家規模の陰謀に巻き込まれていく様子が描かれる。命を狙われ続けるムンジュの傍らには常にサンホが寄り添い、「彼が命を賭けるなら、私もやり遂げる」というせりふからは、見えない脅威に立ち向かう決意がにじみ出る。
サンホ編では、過去を背負った男がムンジュとの出会いを通じて変わっていく姿が描かれる。「俺が危険だと思うなら、ついてくるべきじゃなかった」「私は決して信じない」と、互いに強い言葉をぶつけ合いながらも、危険な状況を共に乗り越えることで徐々にひかれ合っていく2人の関係が垣間見える。見つめ合い、寄り添うカン・ドンウォンの繊細な芝居は“胸キュン必至”だ。
あわせて、2人のツーショットを収めた場面写真4枚も解禁。予告編でも印象的だった“新幹線内での爆破シーン”を切り取った写真では、並んで座るムンジュとサンホが互いの手を重ね合わせ、目を見つめ合う姿が捉えられている。また、不安げなムンジュの背にサンホがそっと手を添える場面や、互いに別の方向を向きながらも視線が交差するシーンなど、“禁断の恋”を予感させるような印象的なカットが並んでいる。