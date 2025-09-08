¡ÚÀ¾Éð¡Û´üÂÔ¤Î18ºÐ¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼Ä¸¶¶Á¤òËõ¾Ã¡¡Á°Æü¤Ï¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ç¡Ö5²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¡×¤Û¤í¶ì¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï8Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤ÏÁ°Æü¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢18ºÐ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼Ä¸¶¶ÁÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¡¢Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¹â¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¼Ä¸¶Åê¼ê¡£2·³Àï¤Ç¤Ï13»î¹ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò´Þ¤à15»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢8¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.17¤òµÏ¿¡£¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤«¤é¤ÌÅêµå¤Ë¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü7Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½é²ó¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¼ºÅÀ¡£2²ó¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤â¡¢3²ó°Ê¹ß¤â¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â5²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÇ´Åê¤ò¸«¤»¤¿¼Ä¸¶Åê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï4¤È2/3²ó¤Ç89µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ7¡¢Ã¥»°¿¶5¡¢Í¿»Í»àµå3¡¢4¼ºÅÀ¤È¡¢¤Û¤í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£