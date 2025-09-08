¼ãÎ´·Ê¡¢È¯Ç®¤«¤éÉüµ¢¤Ç11ÈÖ¡¡Âç´ØÄ©Àï¡¢»þÄÅÉ÷Ï¢¹ç·Î¸Å
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê14Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿»þÄÅÉ÷°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÆâ¤ÎÁêËÐ¶µ½¬½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¤Ï´ØÏÆÌ¸Åç¤é¤È11ÈÖ¼è¤Ã¤Æ8¾¡3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£È¯Ç®¤Ç4Æü¤Ö¤ê¤Î·Î¸Å¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤º¡ÖÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é·Î¸Å¤·¤¿¡£¤â¤¦Âç¾æÉ×¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÂåÌ¾»ì¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢²¼¤«¤é¤Î¹¶¤á¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£»°Ìò¤Ç12¡¢10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤ËÄ©¤à¡£±¦É¨¤ÎÂç¤±¤¬¤«¤éºÆµ¯¤·¤¿30ºÐ¤ÎÁêËÐ¹ª¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÈÖÉÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ì½ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£