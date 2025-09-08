その律義さに感心。元モーニング娘。の田中れいなが9月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、共演ギャルモデルからのDMについて言及した。

安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、クロちゃん、元AKB48の岡部麟、田中がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。この日は田中チームに属ずる、アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺、ギャルモデルの雨宮由乙花とあおぽんの3人が集結した。

普段はおちゃらけた雰囲気の雨宮は、実はピアノが得意。前回出演時には鍵盤ハーモニカを初披露し、田中の要望でコラボレーションも実現した。これに関して田中は、「ゆずぴ、可愛いんですよ」と発言。「前回、放送の後にDMをくれた。『一緒にできて緊張した。本当に緊張したけど嬉しかったです。ありがとうございました』みたいな。文章もきちんとしていて…」と述べ、「やっぱり日頃、現場で女に揉まれてるだけあるなって」と唸った。

これにクロちゃんが「女に揉まれてるじゃないよ！」と笑うと、田中は「縦社会とか、ちゃんとしてるっていうのが文章で分かりました」と評価。すぐさまクロちゃんが「きちんとできるんだね。君はね」と確認すると、当の雨宮は照れながら「もう、パイセン！大好き！」と返し、「回答になってないから！」とツッコまれる場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

