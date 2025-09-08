この夏を騒がせているORENGE RANGEが またネットをざわつかせるMVを公開したぞ！
2025年にバンド結成24年を迎えたORENGE RANGE。平成あるあるを詰め込んだ「イケナイ太陽」のMVをYouTubeチャンネルで公開し話題になるなど、この夏のトレンドになっている。そんなORENGE RANGEが、またネットをざわつかせるMVを公開した。
それが「おしゃれ番長 feat.ソイソース」のMV。2008年にリリースした楽曲で、江崎グリコ「ポッキーチョコレート」のCMソングとして使用され人気を博した。最近では、この曲を使ったダンス動画がTikTokで流行し、乃木坂46やFRUITS ZIPPER、ティーンの間で人気のインフルエンサー・MINAMIらがダンス動画を投稿して話題になっている。
このMVは結成20周年記念企画の一環で一時限定公開されていたが、今回再びアップロードされた。MVには「ポッキーチョコレート」のCMでもキャストを務めた忽那汐里さんと芋洗坂係長さん、さらには「カツマタ半ズボン」という歌詞で曲中に登場する勝俣州和さんが出演する。当時の画質も含め、懐かしの映像となっている。
まだまだORENGE RANGEと俺たちのナツい夏は終わらない！！！
（Written by 大井川鉄朗）
