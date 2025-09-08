人気の“アサイーボウル”をひと粒にぎゅっと凝縮！気になる「アイスの実」の新作がファミマで先行販売されるよ
江崎グリコのロングセラー「アイスの実」に、大注目の“アサイーボウル”を再現した新作フレーバーが登場。
9月9日（火）からファミリーマートにて先行販売。
10月6日（月）からはスーパー、ドラッグストアなどにもお目見えしますよ。
「アイスの実」の新作は大注目のアサイーボウル
ひと口サイズの「アイスの実」は、1986年に発売されたロングセラーアイスです。
ぎゅっと凝縮された素材の味わいがたまりませんよね。
この秋は、新作「アイスの実＜アサイーボウル＞」（税込227円）が数量限定でお目見えします。
※表示価格は希望小売価格です。
アイスの実×GREEN SPOONがコラボ！
「アイスの実＜アサイーボウル＞」は、野菜たっぷりのヘルシーなおうちごはんを届けるウェルネスブランド「GREEN SPOON（グリーンスプーン）」とのコラボ商品。
「GREEN SPOON」のスムージーの中で、人気NO.1のアサイーボウルスムージー『Sing Girl』をイメージしたフレーバーなのだとか。
ちなみに、どちらも“素材本来の味わいを大切にしている”という共通点から今回のコラボが実現したそうですよ。
アサイーボウルの味と食感を再現したフレーバー
「アイスの実＜アサイーボウル＞」は、スーパーフルーツ“アサイー”のスムージーにフルーツやグラノーラ、ナッツなどをトッピングしたヘルシーで栄養価の高い『アサイーボウル』を再現。
ベースのスムージーの味わいは、アサイーピューレに爽やかな酸味のブルーベリー果汁、濃厚な甘みのバナナピューレを合わせて、程よい甘さ＆すっきりした後味に仕上げているそう。
さらに、りんご果肉、いちご果肉＆シードを加えているので、アサイーボウルのフルーツの食感や多彩な味わいも感じられるのだとか。
ひと粒でアサイーボウルのおいしさが楽しめるのはうれしいですよね。
「アイスの実＜アサイーボウル＞」は9月9日（火）からファミリーマートにて先行販売。
10月6日（月）からはスーパー、ドラッグストアなどでも販売がスタートします。
いずれも数量限定なので、気になる人は見つけたら即ゲットしてくださいね。
※一部、販売されない店舗があります。
アイスの実 公式ブランドサイト：https://cp.glico.com/icenomi/
コラボ特設サイト：https://go.glico.com/s9t2u
参照元：
江崎グリコ株式会社 プレスリリース
株式会社Greenspoon プレスリリース
