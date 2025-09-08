「ラブラブで幸せそう」カーリング吉田知那美、イケメン夫との顔出しショット公開！ 「ステキ夫婦！」
カーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美選手は9月6日、自身のInstagramを更新。イケメン夫との顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】吉田知那美＆イケメン夫のラブラブショット
「あら いい夫婦」吉田選手は「カフェしゃべりたいのママのみほさんが毎年、カウンター越しに撮ってくれる夫婦の写真」と紹介し、8枚の写真を投稿。1、2枚目に夫で全日本スキー連盟アルペンスキーコーチの河野恭介さんとのツーショットを載せています。密着し笑みを浮かべる姿から、仲むつまじい様子が伝わってくるようです。
ファンからは「ステキ夫婦！」「あら いい夫婦」「ラブラブで幸せそうでほっこり」「ちなみちゃんの表情大好きなんだよなぁ」「幸せそうで、niceです」「素敵すぎるお写真」などの声が寄せられました。
過去にもラブラブショットを公開8月2日の投稿でも、夫婦ショットを公開した吉田選手。河野さんが吉田選手をおんぶしているラブラブな光景です。和装もとてもよく似合っています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
