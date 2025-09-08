【タカラトミー】子どもが「らせんエレベーター」で指を挟む事故2件　グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）約４万個を自主回収

タカラトミーは８日、トミカのおもちゃ「グランドモールトミカビル」で、子どもが指を挟を挟むケガが相次いだとして、約４万個を自主回収することを発表しました。



自主回収されるのは、今年７月１９日に発売されたトミカ５５周年記念特別仕様の「グランドモールトミカビル」です。



同社によりますと、今年８月１５日に東京で行われた「トミカ博」のイベント会場で、３歳の女の子が薬指を挟まれたと保護者から申告がありました。





女の子は全治１０日ほどのケガで、現在は日常生活に支障ないということです。さらに同日同会場で、３歳の男の子も指を挟まれて内出血し、その後通院なしで完治した、といった申告が９月になって同社にあったということです。子どもたちは、玩具中央にある「らせんエレベーター」部分からトミカ（ミニカー）を取ろうとした際に、入れた指を回転部分に挟んだとみられます。同社には、商品に封入しているアンケート経由でも、「指を挟んだ」という記載が９月５日までに１２件あり、今後も同様の事故が発生する可能性があることや、再発防止と安全確保の観点から、商品を自主回収することを決めたということです。タカラトミーは、「お手元に当該商品がございましたら、商品代金を郵便為替にて返金させていただきますので、下記送付先まで料金着払いにて商品一式をご送付くださいますようお願い申し上げます。」とし、原因を調査中だということです。【回収対象】商品名：「グランドモールトミカビル（トミカ５５周年記念特別仕様）」発売日：２０２５年７月１９日（土）メーカー希望小売価格：９，３５０円（税込）対象年齢：３才以上発売地域：７地域（日本、台湾、香港、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ）対象個数：約４万個【問い合わせ先】０１２０−３５−１０３１（フリーダイヤル）受付時間午前１０時〜午後５時まで（土日祝日を含む）