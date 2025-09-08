タカラトミー、自主回収を発表＆謝罪 7月発売「グランドモールトミカビル」で子どもが指挟みけが
タカラトミーは8日、公式サイトにて、7月19日に発売した商品「グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）」の自主回収を発表。子どもが指を挟みけがをした事故が発生したとし、謝罪した。
【画像】指を挟んだという「らせんエレベーター」部分
発表で「弊社が2025年7月19日に発売しました、商品『グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）』について、商品中央にある「らせんエレベーター」部分にお子様が指を挟み怪我をされる事故が発生いたしました」と報告。「怪我をされたお子様とご家族に心より深くお詫び申し上げます。また、『トミカ』をご愛顧いただいているお客様、お取引先他、関係先の皆様にもご心配とご迷惑をおかけしておりますことを重ねて深くお詫び申し上げます」とつづった。
続けて「本件を受けまして、再発防止と安全確保の観点から当該商品を自主回収させていただきます」とし、送付先を提示。「今後はこのような事がなきよう、品質管理の更なる強化徹底を図り、再発防止に万全を期する所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
