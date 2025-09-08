サッカー好きで知られる俳優の勝村政信（62）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自身が持ち込んだ“お宝”の鑑定結果に驚く場面があった。

ゲストのお宝の価値を調べる「お宝鑑定 買った時より値段あがってるっぽい」のコーナーに勝村は、日本代表監督も務めた元ブラジル代表・ジーコ氏と同・ロナウジーニョ氏のサイン入りユニフォームを持ち込み。「7月の30日にジーコがチャリティーマッチをやってくださって。その時にもの凄いメンバーがいらっしゃって」と説明した。

そしてロナウジーニョ氏には直接声を掛けてサインをしてもらったと解説。ジーコ氏については、一般の列に並んでサインをしてもらったといい、「一緒に仕事をしてたのに俺に気づかずサインをして。一般の人と同じようにサインをしてもらいました」と明かした。

査定の希望金額を聞かれると、勝村は「まあでも、そんなにだと思うんで、じゃあちょっと高めに5万ぐらいにしときましょうか」と控えめに見積もり。これにフリーアナウンサーの神田愛花が「いやいやいや…もっと行くと思いますよ。150！」と宣言すると、「ハライチ」澤部佑は「すぐカマすんだよな」と苦笑した。

しかし120万円との結果が発表されると、スタジオでは「うわー！」「ヤバ！」と驚がく。勝村は「ウソでしょ！？ウソ…」と動揺、澤部も「良き予想、神田さん！」と大興奮。鑑定担当者の説明によると、海外スター選手のサインは出回ることが少なく、現役選手であれば100万円から200万円の値がつくこともあるそう。2人は現役を引退しているものの、ブラジルを代表する世界的知名度があるレジェンド選手のため、高額査定となった。

さらに今回は未着用品としての鑑定だったが、どちらかが試合で実際に着用していれば、180万円ほどの価値になる可能性も。すると勝村は慌てて「ちょっとまだジーコさん日本にいるんで、たまに来るし、着ていただいて」と提案。澤部から「そういうことじゃない」とツッコまれていた。